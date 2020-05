Universo Salute, coordinatrice Area Ospedaliera realizza cappellini per operatori

Rosa Ferraraccio, coordinatrice presso l’Area Ospedaliera della sede di Bisceglie di Universo Salute, ha realizzato circa un centinaio di cappellini destinati agli operatori dell’area. La stessa coordinatrice, sui social, ha spiegato che si è trattata di una carineria al personale che tutti i giorni lavora con dedizione nella struttura di Universo Salute soprattutto in questo periodo. “Entrare con dei colori in una stanza di degenza e avere dei commenti positivi ed un sorriso dai degenti per noi è importante”, spiega la Ferraraccio. “I cappellini usa e getta sono presenti e si utilizzano dove necessario”.

Con un post sui social il dott. Giulio Fata, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa, e l’azienda ringraziano le aziende Main in action di Saverio Catalano e Brim srl di Boccia Margherita per la cortese disponibilità nella fornitura dei tessuti.