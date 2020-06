Universo Salute assegna reparti per trattare effetti a lungo termine del Covid-19

“È molto probabile che una larga parte dei pazienti sopravvissuti alla polmonite da Covid-19 possano presentare un danno respiratorio permanente e irreversibile. E questo, data la moltitudine di pazienti che hanno subito questa infezione, costituirà un’altra emergenza sanitaria per una nuova patologia respiratoria, soprattutto per pazienti trattati in terapia intensiva o comunque rimasti a lungo ricoverati anche in normali reparti di degenza”. È quanto sostiene il Direttore dell’U.o. di Pneumologia e Riabilitazione respiratoria di Universo Salute Bisceglie, dott. Francesco Scarpelli.

Per questo motivo la sede di Bisceglie di Universo Salute, per quel che concerne la riabilitazione da danni post Covid, mette a disposizione dell’utenza i reparti di pneumologia, riabilitazione respiratoria e il servizio di day service pneumologico, prevedendo appropriati percorsi di riabilitazione respiratoria e adeguati follow-up

“C’è la diffusa opinione”, avverte Scarpelli, che per i pazienti più severamente colpiti dalla polmonite causata da Covid, “il recupero della funzionalità respiratoria sia a lungo termine e, nei più gravi, potrebbe essere non completo”.