Universo Salute, a Bisceglie il candidato Nobel Odino Faccia e delegazione Onu

Questa mattina, 27 febbraio a partire dalle ore 10.30, il Salone dei Congressi dell’Opera Don Uva, situata all’interno della Casa Divina Provvidenza, ospiterà un incontro con il cantante Odino Faccia.

Odino Faccia sarà presente con una delegazione dell’ONU, in rappresentanza della Fondazione Coreana HWPL (presente in 120 paesi nel mondo), con il Presidente Ted Moon, per diffondere le finalità della campagna di Pace che le due Fondazioni stanno portando in giro per il mondo. Saranno presenti inoltre Antonella Serripierro (Voz Por La Paz Italia), Christian Tietze (Peace For Life Mexico), Seif Eddine Ltaief (Voz Por La Paz Tunisia), il team dell’organizzazione Aesse Eventi, Ugo Serripierro, responsabile per l’Europa della comunicazione e immagine del progetto, i musicisti Nicolas Parisi, Matias Rueda, Diego Alba, Vittorio De Giusto, German Heffner e Hernan Di Pietro. A fare gli onori di casa, tra gli altri, oltre al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il Presidente del Cda di Universo Salute Giancarlo Pecoriello e l’AD Paolo Telesforo.

Ad assistere all’evento gli alluni delle classi quinte dell’I.I.S.S. “Sergio Cosmai”, diretto dal prof. Donato Musci. Odino Faccia, giovane cantante argentino, è stato nominato dal Vaticano “Voce per la Pace nel Mondo”, ed è nella lista dei candidati al Premio Nobel per la pace 2020. Faccia sarà nei prossimi giorni in Puglia per cominciare il suo tour europeo partendo da Lecce e Bari.