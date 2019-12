Unione Calcio, vittoria a tavolino contro il Martina

Arriva nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre, la quinta affermazione in campionato per l’Unione Calcio Bisceglie. Difatti, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 58, il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti per quanto riguarda la sedicesima giornata, prima di ritorno, del campionato di Eccellenza Pugliese.

Tra questi ha disposto la vittoria per 3-0 a tavolino a favore dei biscegliesi invece, nei confronti della squadra tarantina, l’ammenda di 600,00 euro nonchè il punto di penalizzazione per non essere scesa in campo nel match in programma al “Tursi” di Martina domenica 22 dicembre.

A seguito di tale decisione, l’Unione Calcio Bisceglie si porta al nono posto in classifica a quota 20 punti in compagnia del Deghi Calcio. Il Martina invece, rimane sempre in quarta posizione con 26 lunghezze.