Unione Calcio, sarà Rumma-bis

Sarà Luca Rumma a guidare l’Unione Calcio nella stagione 2020/21 che vedrà gli azzurri impegnati nel sesto campionato di Eccellenza consecutivo.

Il 29enne tecnico biscegliese tornerà, quindi, alla guida della prima squadra, dopo l’esperienza nella stagione 2017/18.

Mister Rumma e la dirigenza dell’Unione Calcio

Nel mezzo, per Rumma, la panchina dell’Under 17 del Bisceglie Calcio e la successiva promozione a viceallenatore in Lega Pro a fianco a Rudy Vanoli, seguita dalla guida degli Allievi regionali dell’Unione Calcio, nella passata stagione.

La dirigenza azzurra ha deciso all’unanimità di riporre piena fiducia nella preparazione e nelle capacità di mister Luca Rumma, cresciuto di pari passo con il sodalizio azzurro di cui fa parte sin dall’anno di fondazione, dapprima come calciatore e, successivamente, come tecnico.

Mister Rumma e la dirigenza sono al lavoro per definire lo staff tecnico, nonché la rosa che rappresenterà i colori azzurri nella prossima stagione.