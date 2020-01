Unione Calcio, prima dell’anno contro il San Marco

Smaltite le festività di fine anno è nuovamente tempo di campionato per l’Unione Calcio Bisceglie che, domenica 5 gennaio alle ore 14.30, scenderà in campo al “Di Liddo” per affrontare il San Marco nella diciassettesima giornata di campionato.

Gli azzurri tornano a giocare una gara al “Di Liddo” a quasi un mese di distanza e mettono nel mirino il secondo successo interno per rimanere nelle zona media della classifica. Tuttavia si preannuncia una partita molto ostica, in quanto il San Marco, negli ultimi tre incontri, ha ottenuto tre pareggi rispettivamente contro Team Orta Nova, Martina ed Audace Barletta. I ragazzi di Iannacone puntano al quarto risultato utile di fila per abbandonare la zona playout attualmente distante due lunghezze.

Tra l’Unione Calcio e la squadra garganica ci sono cinque punti di distacco. I biscegliesi hanno conquistato 22 punti contro i 17 del San Marco. I celeste granata hanno siglato 17 reti e subiti 22. Il pericolo numero uno per i ragazzi di Di Simone si chiama Lorenzo Salerno che è andato a segno in 5 occasioni tra cui una nel match d’andata contro l’Unione Calcio, vinto poi in rimonta per 2-1 dai biscegliesi grazie alle reti di Ingredda e Compierchio nel finale.

Nel San Marco non sarà del match Menicozzo, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

La gara sarà diretta da Roberto Aratri di Bari il quale sarà coadiuvato da Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Vito Errico di Bari.

Al match potranno assistere 99 spettatori, con il 30% di presenza riservato ai rappresentanti della squadra ospite. I tagliandi saranno acquistabili presso “Pedone Ferramenta” in Via Capitan Gentile, 15. Costo del biglietto è di 5 euro.

Foto: Marcello Papagni