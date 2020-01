Unione Calcio Bisceglie, prestigiosa amichevole per l’Under 17 contro i pari età dell’Udinese

Il primo appuntamento dell’anno solare 2020 coincide con una amichevole di prestigio per l’Under 17 dell’Unione Calcio Bisceglie guidata da Angelo Monopoli che sta ben figurando nel campionato di categoria Provinciali BAT.

Gli azzurrini infatti, domenica 5 gennaio, alle ore 11.00, saranno di scena al Campo Sportivo “Base” di San Daniele del Friuli (Udine) per affrontare i pari età dell‘Udinese Calcio. I bianconeri, guidati da mister Massimiliano Giatti, occupano attualmente il decimo posto in classifica con 15 punti ottenuti in 13 giornate frutto di 3 affermazioni, 6 pari e 4 ko e, nell’ultimo match del 2019, sono stati sconfitti per 3-2 dall’Inter.

L’Unione Calcio invece, ha ottenuto ottenuto 5 vittorie, 1 pari e due sconfitte.

Foto: Antonio Pedone