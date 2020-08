Unione Calcio, al via da oggi la preparazione pre campionato

Partirà ufficialmente oggi pomeriggio, lunedì 17 agosto alle ore 17.30, la stagione 2020/21 in casa Unione Calcio Bisceglie con la preparazione che si terrà sul sintetico del “Di Liddo”.

In questa prima settimana sono previste soltanto sedute pomeridiane, mentre sabato 22 agosto è in programma un’ amichevole in famiglia.

Tra i convocati di mister Luca Rumma ci sarà anche Luigi Zinetti. Per il duttile giocatore coratino arriva una conferma, a seguito di un importante contribuito alla salvezza della compagine azzurra nella stagione passata. Nel gruppo azzurro figure ranno anche molti under (tra cui anche 2004), provenienti dal vivaio, a conferma della mission dell’Unione Calcio.