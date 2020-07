“Una festa diversa, ma ugualmente intensa”, il PROGRAMMA della FESTA PATRONALE

“L’Amministrazione Comunale, il Comitato Festa Patronali e il Capitolo Cattedrale rappresentato da don Giuseppe Abbascià e don Franco Lorusso, nel rispetto delle disposizioni dell’Arcivescovo di Barletta-Trani-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, e della Conferenza Episcopale Pugliese, hanno convenuto di organizzare una festa patronale in cui resti intenso e celebrato il culto per i Santi Patroni Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone ma, per questioni di sicurezza in questa fase post pandemia, senza processioni né fuochi pirotecnici“. Questo il messaggio congiunto degli organizzatori nell’annunciare il programma ridimensionato, ma comunque pregno di eventi liturgici, della “Festa dei Tre Santi”.

“Vivremo una festa sì diversa ma con maggiore empatia e trasporto interiore, nella speranza di poter tornare alla normalità il prossimo anno”, si legge sul manifesto pubblico, “Confidiamo nel senso di maturità della Comunità, affinché si possa comprendere il senso della decisione e si possano onorare i Santi Patroni in un clima di serenità, raccoglimento e coesione“.

“In omaggio alla tradizione sarà comunque illuminato il prospetto del Teatro Garibaldi e ivi sarà posta una riproduzione dei nostri Santi Martiri Protettori di Bisceglie. Alcuni madonnari disegneranno inoltre le immagini sacre in piazza Vittorio Emanuele II“, conclude la nota.

Programma:

Sabato 8 agosto ore 19 e ore 21 santa Messa in Cattedrale;

Domenica 9 agosto ore 7, 8, 9, 10, 11 e 12 Messa in Cattedrale;

Domenica 9 agosto ore 20 Solenne Ponteficale in piazza Margherita di Savoia presieduto da Mons. Leonardo D’Ascenzo.

Lunedì 10 agosto sante Messe ore 8, 9:30, 19, 21 in Cattedrale.

Concerti bandistici Bassa Musica “L’Armonia” – Molfetta; Luminarie Premiata Ditta Arturo Artlux Blasi di Partenopoli – Avellino; Addobbi F.lli Abbondanza – Bitonto a devozione della Famiglia Carlo Cassanelli; Addobbi florelai Vivai La Notte – Bisceglie e L’Antica Fioreria – Bisceglie.