Un ritorno in casa Diaz, ecco Angelo Cassanelli

Dopo dodici mesi lontano da Bisceglie, Angelo Cassanelli torna nella sua città per vestire nuovamente la maglia della Diaz in vista della stagione 2020/21.

Per il 32enne, ala-pivot, lo scorso anno l’esperienza in Serie C1 con la maglia del San Ferdinando dove ha messo a segno 13 gol. Adesso l’opportunità di tornare alla Diaz dove ha ottenuto la promozione in Serie B e disputato l’anno successivo il campionato nella serie cadetta.

“L’opportunità di avere nel roster un giocatore come Angelo Cassanelli – afferma il presidente Giuseppe Cortellino – l’abbiamo valutata attentamente. Il parere del tecnico per dare il via libera al suo ritorno a permesso di riaccogliere nel nostro spogliatoio un calcettista di esperienza e tecnica, che dovrà dimostrare sul campo che la dirigenza ha fatto la scelta giusta riportandolo a Bisceglie”.