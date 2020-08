Un ritorno ed una conferma caratterizzano il mercato odierno del Bisceglie Calcio

Inizia a prendere forma il Bisceglie calcio in vista della stagione 2020-2021. Il sodalizio nerazzurro ha ufficializzato di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Simone Fanelli e la conferma del difensore Nicolò Murolo.

Nato a Bari, classe ’97, Fanelli cresce nelle giovanili del Parma e del Lanciano. Nel gennaio 2015 passa al Padova e nell’estate dello stesso anno accetta la proposta del Bisceglie facendo parte dei “baby terribili” protagonisti di una fantastica salvezza in serie D. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata del Taranto , nel 2016 approda poi al Gravina. In gialloblù ritorna nel 2017, dopo l’esperienza al Chieti. Nel luglio 2018 firma per il Potenza, esperienza che dura sino a dicembre dello stesso anno. Nell’annata successiva, Fanelli indossa la casacca della Vastese (serie D) rimanendoci sino al mercato di riparazione dove si accasa alla Vigor Trani nel campionato di Eccellenza Pugliese.

Ad un nuovo arrivo, si aggiunge una conferma. Si tratta del classe ’01 Nicolò Bruno Murolo. Nato a Bisceglie, Murolo è un difensore centrale, all’occorrenza terzino sinistro, nonché centrocampista di sinistra. Muove i primi nelle giovanili dell’Unione Calcio Bisceglie, disputando i campionati Giovanissimi Regionali e gli Allievi Regionali. Nel 2018, Murolò passa in nerazzurro e le ottime prestazioni gli valgono una presenza in Coppa Italia e diverse convocazioni in prima squadra.