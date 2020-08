Un nuovo arrivo ed una conferma per il Bisceglie Calcio

Poche ore dopo l’ufficializzazione di Guglielmi e D’Alba, il Bisceglie Calcio rimpingua il reparto arretrato grazie all’acquisto del terzino destro Salvatore Pelliccia ed al rinnovo di Giuseppe Tarantino.

Nato a Napoli, classe 2000, il neo acquisto nerazzurro è cresciuto nelle giovanili della città partenopea, giocando 40 partite tra settore giovanile e Primavera. Successivamente approda alla Paganese, disputando il torneo di Viareggio con la compagine campana.

Nella stagione 2018/19, il Taranto acquisisce le sue prestazioni (30 presenze). Nell’estate del 2019 ritorna alla Paganese ma, dopo aver effettuato il ritiro precampionato, ritorna nella compagine jonica.

Ad un’ operazione in entrata si aggiunge una seconda conferma, dopo quella di Murolo. Si tratta del terzino classe ’99 Giuseppe Tarantino(in foto a destra). Nato a Palermo, Tarantino ha mosso i primi passi nella squadra della sua città natale. Nella stagione 2018/19 viene tesserato per il Gravina, prima di approdare, nella passata stagione, in nerazzurro, dove ha collezionato 5 apparizioni.