Il biscegliese Pasquale Pizzi tra i magnifici 12 del Drink Team 2020: “Informare clienti sul bere bene”

Si è avvicina alla ‘mixology’ nel 2009 nel corso della prima stagione al locale A’ Barraca di Bisceglie. Col tempo e con tanta umiltà il trentaquattrenne biscegliese Pasquale Pizzi ha acquisito competenze, conoscenze, professionalità e maturato sempre più passione.

Gianni Dell’Olio e Francesco Di Gioia, titolari di Contrabar, lo hanno voluto nel loro progetto imprenditoriale: un cocktail bar nel centro storico di Bisceglie nel quale vige il culto della qualità con una drink list che varia ogni stagione, mantenendo alcuni best irremovibili. Il suo obiettivo, come Pasquale stesso afferma nella sua scheda descrittiva del sito bargiornale.it, è informare i clienti sul “bere bene”.

La marcia per la selezione dei magnifici 12 è partita lo scorso 16 gennaio. Sono giunte alla redazione organizzatrice ben 120 auto-candidature (valide) inviate da bartender e lady bartender di ogni regione d’Italia. In seguito tutti coloro che hanno fatto parte della squadra dal 2012 hanno selezionato 24 candidati. Di là si è poi passati al voto on line. Hanno votato complessivamente 1.500 professionisti appartenenti bar industry. Il voto dei ‘veterani del settore’ ha pesato per il 60%, quello degli altri operatori per il 40%. Giunti al termine ecco i nomi dei 12, tra giovani talenti e grandi esperti, che faranno parte del Drink Team 2020, la speciale rubrica di degustazione e miscelazione di bargiornale.it. Si tratta di Francesca Gentile, Sossio del Prete, Micaela Contini, Matteo Di Ienno, Alessio Giovannesi, Raffaele Iovinella, Tommaso Scamarcio (andriese), Guglielmo Miriello, Mattia Lissoni, Francesco Spenuso, Laura Schirru e, per l’appunto, il biscegliese Pasquale Pizzi.

“Il mio obiettivo, professionale e non solo, è stimolare la curiosità dei clienti e informarli sul “bere bene”, proponendo rivisitazioni di drink, adoperando e miscelando tecnica e fantasia, non dimenticando mai di farlo sentire disteso e a proprio agio. E ciò che mai deve mancare è l’umiltà. A tal proposito tengo a ringraziare tutto lo storico team con cui lavoro ormai da anni, partendo da Rosita Dell’Olio e da Vincenzo Lampedecchia e ancora Francesco Di Gioia: uniti e compatti si vince sempre”.