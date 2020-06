Un Bisceglie sfortunato sconfitto di misura, la salvezza si complica

Sconfitta pesante per il Bisceglie Calcio che capitola tra le mura amiche per 0-1 nella gara d’andata del play-out di Serie C contro la Sicula Leonzio. Decisiva la bellissima rete di Bariti al 32’ che punisce oltremodo i nerazzurri, sfortunati nel colpire due traverse nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Bisceglie in campo con una maglia celebrativa in onore dello storico capitano Giorgio Di Bari. Mister Mancini sceglie un 4-4-2 con Casadei tra i pali, Abonckelet, Hristov, Diallo e Karkalis compongono la linea difensiva; a centrocampo agiscono, da destra a sinistra, Petris, Rafetraniaina, Zibert e Romani. In attacco Gatto a supporto di Ebagua. Siciliani in campo con la consolidata coppia offensiva Catania-Lescano.

Partono meglio gli ospiti, al 3’ grande girata di Lescano, Casadei si rifugia in corner. Con il passare dei minuti, i nerazzurri carburano e al 16’ vanno vicinissimi al vantaggio con Abonckelet che coglie una clamorosa traversa sugli sviluppi di un corner battuto da Karkalis. La Sicula Leonzio risponde dieci minuti più tardi con Provenzano che raccoglie una sponda di Lescano e scarica un destro che sibila a fil di palo. Il Bisceglie insiste alla ricerca del vantaggio ed al 29’ è di nuovo la traversa a salvare i siciliani sul tiro di Zibert che aveva assunto una traiettoria insidiosa dopo una deviazione di un difensore. Sul seguente corner il tiro di Karkalis è facilmente controllato da Fasan. Nel miglior momento degli stellati arriva, però, la doccia fredda ed al 32’ gli ospiti passano in vantaggio. Bariti approfitta di una palla persa dai padroni di casa nella zona mediana del campo, si invola sull’out di sinistra, entra in area, dopo aver saltato nettamente Abonckelet, e trafigge Casadei. Il Bisceglie accusa leggermente il colpo e cinque minuti dopo rischia di capitolare nuovamente su un pallone che attraversa tutta l’area di rigore ma Catania non riesce a correggere in rete. Nei restanti minuti di gioco non accade più nulla e l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo sfortunato per i nerazzurri.

La ripresa si apre con una conclusione velleitaria di Bucolo dalla distanza. I siciliani si fanno comunque preferire in avvio di frazione e provano a colpire dalla distanza con Catania ma il suo tentativo termina fuori di pochissimo. L’unico pericolo per la porta di Fasan è procurato da un suo compagno di squadra, Ferrara, che al 55’ sfiora l’autogol nel tentativo di mettere fuori un cross operato da Petris. Centoventi secondi più tardi, però, Lescano impegna nuovamente Casadei con un potente destro. La contesa cala di tono allo scoccare dell’ora di gioco e mister Mancini prova a ravvivare la fase offensiva inserendo Trovade e Dellino al posto di Abonckelet e Romani. La mossa non sortisce gli effetti sperati e gli ospiti controllano agevolmente il vantaggio non concedendo nulla agli attaccanti avversari. Soltanto al 79’ il Bisceglie costruisce una potenziale occasione da gol con Ebagua il quale imbuca splendidamente per Karkalis ma il difensore nerazzurro, solo davanti a Fasan, si allunga troppo il pallone e vanifica l’opportunità. Nell’ultimo segmento di partita non accade più nulla, nonostante gli ingressi in campo di Nacci e Longo, e dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine delle ostilità pochi secondi dopo aver espulso l’attaccante ospite Scardina, reo di aver colpito Petris con una gomitata.

La missione salvezza si fa decisamente difficile adesso per i nerazzurri, costretti a ribaltare la situazione nella gara di ritorno, in programma a Lentini martedì pomeriggio alle ore 19. Per mantenere la categoria Ebagua e soci dovranno necessariamente imporsi con due reti di scarto. (FOTO: PAGINA UFFICIALE BISCEGLIE CALCIO)

BISCEGLIE-SICULA LEONZIO 0-1 (p.t. 0-1)

BISCEGLIE: Casadei, Diallo, Gatto (85’ Nacci), Rafetraniaina, Ebagua, Abonckelet (60’ Trovade), Romani (69’ Dellino), Karkalis, Hristov, Zibert (85’ Longo), Petris. A disp: Messina, Sapri, Mastrippolito, Joao Silva, Turi, Ungaro, Ferrante, Trovade, Cardamone. All: Mancini

SICULA LEONZIO: Fasan, Ferrara, Bachini, Sosa, Parisi (74’ Lia), Bariti (85’ Grillo), Bucolo, Palermo, Catania (85’ Sabatino), Provenzano (67’ Maimone), Lescano (74’ Scardina). A disp: Governali, Ferrini, Tafa, Sicurella, Reale, Amata. All: Grieco

MARCATORI: 32’ Bariti

AMMONITI: 22’ Petris (B), 36’ Palermo (S), 60’ Karkalis (B), 71’ Trovade (B), 73’ Dellino (B)

ESPULSO: 94’ Scardina (S)

ARBITRO: Cudini (Fermo). ASSISTENTI: Gualtieri (Asti), Trasciatti (Foligno). QUARTO UFFICIALE: Maranesi (Ciampino)