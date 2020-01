Un Bisceglie Calcio a caccia di conferme va sul campo del Potenza

Terzo match in sette giorni per il Bisceglie Calcio, chiamato a dare continuità alla vittoria nel recupero con il Rende sul difficile campo del Potenza, domani alle ore 17.30, nel ventitreesimo appuntamento del campionato di Serie C.

Lucani al quinto posto in classifica con 41 punti ma a secco di successi da tre giornate nelle quali hanno raccolto due pareggi esterni contro Catania e Casertana. Al di là di questa piccola flessione i rossoblù hanno condotto un girone d’andata d’altissimo livello soprattutto tra le mura amiche dove hanno conquistato sette vittorie su dieci gare, cedendo soltanto contro la battistrada Reggina e più, di recente, contro la Ternana nella prima gara del 2020. Una squadra molto esperta quella guidata in panchina da Giuseppe Raffaele con calciatori navigati come il difensore Emerson, il centrocampista Dettori ed il sempreverde França in attacco.

Il morale in casa nerazzurra è alto dopo la prima vittoria stagionale al “Ventura”, un successo che potrebbe aver sbloccato psicologicamente gli uomini di mister Mancini e aver dato la scossa nella difficile rincorsa alla zona salvezza, ancora distante dieci lunghezze visto il prestigioso blitz operato dalla Virtus Francavilla sul terreno di gioco della capolista Reggina. Il tecnico polignanese, però, può contare per la complessa trasferta in terra lucana del nuovo acquisto Giordano Trovade, arrivato nella mattinata di venerdì in Puglia (leggi qui). Un’assenza per parte in difesa, tra gli stellati mancherà lo squalificato Diallo mentre tra le fila dei padroni di casa non sarà della partita Sales. Il Bisceglie va a caccia del riscatto rispetto alla gara d’andata dello scorso 15 settembre quando i lucani sbancarono il “Ventura” con un eloquente 0-3.

Infine è ufficiale l’addio del giovane attaccante Carlo Manicone che già da qualche giorno aveva salutato il gruppo nerazzurro. Il figlio d’arte è, infatti, stato ufficializzato sui propri canali dalla Pianese, società partecipante al girone A di Serie C dove occupa il sedicesimo posto con 21 punti. Manicone chiude la propria esperienza in riva all’Adriatico con tredici presenze ed una rete tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Arbitro dell’incontro sarà Paolo Bitonti di Bologna coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO