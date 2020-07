Ufficio Fiscalità chiuso al pubblico, ma operativo / DETTAGLI

Chiuso a seguito delle disposizioni comunali, dopo il dpcm dello scorso 11 marzo, l’Ufficio Fiscalità del Comune di Bisceglie in via Galileo Galilei non ha più riaperto al pubblico dopo il lockdown.

Nella disposizione comunale, presente esternamente alla struttura, si legge che, “gli uffici della fiscalità locale rimarranno chiusi al pubblico fino a diversa disposizione”. Uffici, quindi, che in realtà sono operativi a tutti gli effetti, ma non fisicamente, fanno sapere da Palazzo San Domenico.

Le istanze di occupazione, cessazioni, agevolazioni potranno comunque essere consegnate nelle seguenti modalità:

– direttamente al protocollo generale, via Trento (Palazzo di Città)

– inviate via pec: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

– inviate via mail: fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it

Per ulteriori informazioni sui tributi è possibile chiamare i seguenti numeri: 080 3950572; 080 3950563; 080 3950569; 080 3950578; 080 3950567.