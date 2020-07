Ufficializzate le date d’avvio dei campionati di Eccellenza e Promozione

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del scorso 9 luglio, ha deliberato le date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2020-2021.

A partire per primi saranno, il prossimo 20 settembre, i campionati di Eccellenza con l’Unione Calcio Bisceglie in griglia, e quello di Promozione che vedrà ai nastri di partenza il Don Uva Bisceglie. Sarà invece giovedì 8 ottobre il momento in cui prenderà il via la Coppa Italia sia di Eccellenza che di Promozione.

Calendario che continua domenica 11 ottobre con la prima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, mentre il 4 ottobre partiranno i campionati regionali riservati alle squadre Under 17 e Under 15.

Coppa Italia Eccellenza: Giovedì 8 ottobre;

Campionato Eccellenza: Domenica 20 settembre;

Coppa Italia Promozione: Giovedì 8 ottobre;

Campionato Promozione: Domenica 20 settembre;

Campionato Prima Categoria: Domenica 11 ottobre;

Campionato Seconda Categoria: Domenica 11 ottobre;

Campionato Regionali U17 e U15: Domenica 4 ottobre;