Ufficiali le date d’esordio in campionato per Bisceglie Femminile, Diaz e Futsal Bisceglie

I campionati nazionali di calcio a 5 ripariranno nel Aweekend tra sabato 17 e domenica 18 ottobre per la stagione sportiva 2020/21.

La decisione è stata presa all’interno del Consiglio Direttivo, svoltosi nella giornata di martedì 30 giugno, nella Sala Conferenze del CR Lazio a Roma. Scatta così ufficialmente il conto alla rovescia per tornare nei palazzetti e godere dello spettacolo del pallone a rimbalzo controllato.

Per quel che concerne le compagini biscegliesi, a partire per prime saranno Diaz e Futsal Bisceglie che scenderanno in campo sabato 17 ottobre per disputare il campionato di Serie B. Domenica 18 ottobre spazio invece all’esordio in Serie A per il Bisceglie Femminile che scenderà in campo per la sua terza partecipazione consecutiva al massimo campionato in rosa.

PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

Serie A maschile: sabato 17 ottobre 2020

Serie A2 maschile: sabato 17 ottobre 2020

Serie B maschile: sabato 17 ottobre 2020

Under 19 maschile: domenica 18 ottobre 2020

Serie A femminile: domenica 18 ottobre 2020

Serie A2 femminile: domenica 18 ottobre 2020