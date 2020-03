Uffici Posta centrale Bisceglie chiusi per sanificazione ambienti

Sorpresa per i cittadini questa mattina con l’Ufficio centrale di Poste Italiane in via Gramsci a Bisceglie chiuso. Stando a quanto si apprende dall’avviso posto all’entrata della strattura dalla direzione (in foto a destra) lo sportello cittadino resterà chiuso in via temporanea per sanificazione degli ambienti.

La chiusura dell’Ufficio centrale avviene proprio nel primo giorno di consegna delle pensioni scaglionato per cognome, come comunicato giorni fa dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Dubbi permangono anche sulle tempistiche della sanificazione e relativa comunicazione, tantomeno è dato sapere quando saranno riaperti gli uffici. Operativi restano invece gli altri due uffici della città (Carrara Reddito e via sac. Di Molfetta) per il pagamento delle pensioni.