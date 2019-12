“U Calannèrie 2020”, presentato il nuovo calendario in dialetto biscegliese

Torna, anche per l’anno 2020, “U Calannèrie”, il celebre calendario in dialetto biscegliese che oltre ad offrire aneddoti e proverbi, illustra le bellezze della nostra città.

L’idea di diffondere questo importante strumento nasce dal fruttivendolo Vito Antonino, detto anche “U Chiazzéire”, ed è stato realizzato in toto da Nicola Gallo, rappresentate dell’associazione di salvaguardia del dialetto locale la “Canigghie de Vescègghie”.

E’ possibile reperire il calendario da “U Chiazzéire” sito in via Panunzio, 44 oppure da “Prendi Luna” di via Tupputi, 15.