Turno infrasettimanale a Monte Sant’Angelo per il Futbol Cinco

Tre giorni dopo il ko interno contro il Futsal Barletta, è nuovamente tempo di campionato per il Futbol Cinco che, questa sera, martedì 3 marzo, scenderà in campo alle ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di Monte Sant’Angelo per affrontare la compagine garganica locale nell’incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio a 5 serie C1, undicesima di ritorno.

I nerazzurri devono obbligatoriamente tornare a fare punti per interrompere un digiuno che dura da sei partite e diminuire il gap dalla zona playout attualmente distante sei lunghezze. Un match che si prospetta dall’alto coefficiente di difficoltà in quanto, la compagine garganica, è reduce dal ko per 7-4 maturato nell’ultimo turno contro il New Team Putignano e mette nel mirino la terza affermazione consecutiva casalinga dopo le vittorie contro Azzurri Conversano e Volare Polignano.

Ben 17 i punti di distacco tra Futsal Monte Sant’Angelo e Futbol Cinco. I garganici ne hanno ottenuti 31 frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 14 sconfitte. Mentre il Cinco 14. I bianconeri detengono il quarto miglior attacco con 138 gol fatti di cui 40 portano la firma di Ortuso. Al contempo però, sono la seconda peggior difesa del girone avendo subito 143 reti.

Nel match d’andata i biscegliesi furono sconfitti per 7-1. Per il Cinco andò a segno Arcieri.

La gara sarà diretta da Marco Di Bello di Barletta il quale sarà coadiuvato da Francesco Conca sempre di Barletta.

PROGRAMMA GARE CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco