Turismo, B&B Day e Bonus Vacanze, nessuna struttura biscegliese aderisce alle due iniziative

Dal 2007 il portale www.Bed-and-Breakfast.it porta avanti il B&B Day, un appuntamento nel corso del quale i B&B che aderiscono all’iniziativa offrono un soggiorno a visitatori e turisti.

Quest’anno le strutture aderenti offriranno un soggiorno sabato 27 giugno in omaggio agli ospiti che avranno prenotato a pagamento anche il giorno precedente (venerdì 26) oppure il successivo (domenica 28): di fatto si tratta di una vacanza a metà prezzo.

Il sito www.BBDay.it raccoglie tutti gli alloggi disponibili in questa 14esima edizione (slittata a giugno per via dell’emergenza sanitaria, di solito si tiene a marzo). Abbiamo effettuato una ricerca sul portale per constatare l’eventuale adesione di b&b biscegliesi, con risultati deludenti.

Su 38 b&b biscegliesi inseriti nel database dalla Regione Puglia (fonte: www.viaggiareinpuglia.it) nemmeno una struttura ha inteso aderire alla giornata nazionale dei bed and breakfast che, da quasi tre lustri, costituisce una buona opportunità per incrementare l’economia turistica dei diversi territori dello stivale. Soprattutto in seguito a un prolungato lockdown, il B&B Day poteva rappresentare per la nostra città un modo per promuovere il territorio e rilanciare l’immagine turistico-ricettiva della città. Gli operatori, evidentemente, hanno però preferito non cogliere l’occasione. Il b&b aderente all’iniziativa più vicino alla città si trova nella città di Andria.

Analoga situazione per il Bonus Vacanze, il contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in hotel, campeggi, villaggi turistici, agriturismo e bed and breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Anche in questo caso sul sito succitato non figura alcuna struttura biscegliese, segno che i titolari non hanno ritenuto di usufruire di questo espediente, in questo caso, governtivo.