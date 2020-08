Trofeo Settecolli prima importante verifica per la biscegliese Elena Di Liddo

Da oggi, martedì 11 a giovedì 13 agosto, andrà in scena il “Trefeo Settecolli”, prima gara assoluta in vasca dopo lo stop dovuto all’emergenza epidemiologica.

Alla 57ª edizione del Trofeo Settecolli Frecciarossa (che si terrà a Roma nel foro Italico), saranno presenti 34 azzurri (22 uomini e 12 donne). Spicca tra gli altri il nome della biscegliese Elena Di Liddo (attuale campionessa italiana assoluta) che punta ad ottenere la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La campionessa in carica, sarà protagonista nei 50 e 100 farfalla. La nuotatrice, in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, scenderà in vasca stamane per la gara sui 50 (ore 11.30) e mercoledì 12 sui 100 farfalla (ore 09.00).

Le gare previste saranno in totale 34 (17 per le donne e per gli uomini). Le due sessioni mattutine saranno riservate alle serie più lente divise in una sessione maschile e femminile, alternandosi nelle giornate (a partire dalle ore 9), mentre quella serale a partire dalle ore 19 vedrà competere sia uomini che donne delle serie più veloci, essendo presenti gli atleti con i migliori tempi di iscrizione su tutte le distanze.