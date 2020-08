Trofeo Settecolli, Elena Di Liddo sul podio dei 100 farfalla

Dopo aver conquistato il terzo posto assoluto nei 50m farfalla (leggi qui), la nuotatrisce biscegliese Elena Di Liddo nella serata di ieri, mercoledì 12 agosto, si è riconfermata, guadagnando la seconda piazza sulla doppia distanza in occasione del Trofeo Settecolli, valevole anche per i Campionati Assoluti.

La biscegliese, conclude la sua esperienza con un 58”89 (lontano dal suo record personale di 57”04), preceduta dalla nuova campionessa italiana assoluta Ilaria Bianchi (58”73) che riesce a beffare la 26enne proprio sul finale di gara. Completa il podio l’azzurra Federica Greco (59”33).

Tempi discreti quelli del Settecolli, influenzati notevolmente dai 50 giorni di stop agli allenamenti, dovuti all’emergenza epidemiologica: “Da settembre sarà tempo di intensificare gli allenamenti in vasca – dichiara Elena Di Liddo – per recuperare il top della condizione, in vista dei prossimi impegni”.