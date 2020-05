Tritto (Futbol Cinco): “Sapevamo che la C1 fosse tosta, ragazzi hanno tirato fuori l’orgoglio”

Voci e considerazioni dal mondo delle Serie C1 pugliese di futsal continuano a contraddistinguere la fase 2 in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Abbiamo ascoltato le considerazioni di Francesco Tritto, tecnico del Futbol Cinco.

La città dei Dolmen ha il proprio ospedale convertito in Covid, uno dei sette in Puglia, inevitabile che l’attenzione ed i numeri dei positivi siano saliti, “Nel mese di aprile ci sono stati alcuni momenti di tensione in città, legato allo scoppio di focolai”, ricorda Tritto, “che sono stati efficacemente controllati. Come club, siamo scesi in campo per l’ultima volta nel turno infrasettimanale, il 3 marzo con la trasferta di Monte Sant’Angelo, dove siamo usciti sconfitti ma con un atteggiamento che lasciava ben sperare per le ultime sfide decisive. C’è da dire che nel corso del viaggio si respirava un’aria insolita”, ammette, “dovuta alle allarmanti notizie dei telegiornali nelle ultime ore. Mai avremmo immaginato di ritrovarci, a poche ore di distanza, in una situazione simile. Il tempo sembra essersi fermato in questi tre lunghi mesi: ci manca il terreno di gioco, lo stare insieme. Dobbiamo avere pazienza, per il bene di tutti, l’emergenza non è terminata, serve massima attenzione e cautela”.

Primo anno nella massima categoria regionale del calcio a 5 per il Futbol Cinco con inevitabili scosse di assestamento, “Sapevamo che la Serie C1 non sarebbe stata una passeggiata”, dichiara il tecnico biscegliese, “però personalmente mi aspettavo qualcosa di più. Come si evince dalla classifica, la nostra stagione è stata complicata. Ma nei momenti difficili i ragazzi hanno tirato sempre fuori l’orgoglio lottando continuamente per la salvezza. Qualche sorriso in più è arrivato dall’Under 19, allenata da Emiliano Maiello. I nostri giovani, al primo anno in un campionato nazionale, si sono messi in mostra lanciando segnali incoraggianti. Sicuramente avrebbero potuto fare meglio in alcune occasioni, ma aver centrato la zona playoff al primo colpo non è roba da poco”.

Sulle prospettive del suo Futbol Cinco, Tritto conclude, “In questo momento è complicato programmare nonché vedere oltre la stagione attuale, visto che ad oggi non si è giunti ad una conclusione. In tre anni ci siamo tolti tante belle soddisfazioni, l’auspicio è quello di continuare e magari provare a migliorarci giorno dopo giorno”.