Tris di sconfitte per le biscegliesi del futsal maschile / CLASSIFICHE

Giornata da dimenticare per le biscegliesi del calcio a 5 maschile con Diaz, Futsal Bisceglie e Futbol Cinco che non portano punti a casa dopo gli impegni di oggi pomeriggio.

Sconfitta di misura per il Futbol Cinco che prova a strappare punti da Castellana, ma senza fortuna in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie C1. Il roster di Francesco Tritto ci prova in tutti i modi ad abbandonare l’ultima posizione, in coabitazione con la New Team Putignano, ma la doppietta di Lamanuzzi ed i gol di Amato e Sinigaglia non bastano per evitare il 5-4 con cui il Trulli&Grotte si impone sui biscegliesi.

Senza storia il nuovo impegno del Futsal Bisceglie che subisce un 17-0 dal Regabuto nel diciottesimo turno del campionato di Serie A2, girone C. La compagine neroazzurra, ultimissima ed ormai in campo per onorare la competizione, porta a casa la diciottesima sconfitta rimanendo ultima a quota zero punti.

