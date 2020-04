Tre pazienti Rssa “San Giuseppe” di Canosa trasferiti nell’Hospice di Universo Salute

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, tre pazienti della Rssa “San Giuseppe” di Canosa di Puglia, attualmente chiusa, sono stati ricoverati presso l’Hospice di Universo Salute a Bisceglie. I pazienti, risultati negativi al doppio tampone faringeo per la ricerca dell’Rna virale di SARS-CoV-2, sono ora ospitati in camere singole in regime di isolamento.

Il Capo Dipartimento dei Distretti della Asl Bat, dottor Giuseppe Coratella, ha evidenziato che il trasferimento all’Hospice ha carattere di urgenza e di eccezionalità.