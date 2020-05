Tre cittadine si rimboccano le maniche e puliscono la spiaggia del “Pretore” / FOTO

La spiaggia del “Pretore”, a molti conosciuta come “seconda spiaggia”, è salita agli onori della ribalta cittadina nelle ultime ore per via dei rifiuti lasciati nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio (leggi qui).

La spiaggia però, oltre a quelle già citate, presenta altre problematiche legate alla presenza di rifiuti depositati dal mare durante l’inverno, a cui in buona parte contribuisce anche l’uomo. A cercare di porre rimedio alla situazione ci hanno provato tre ragazze, vicine di casa, residenti di via Cala dell’Arciprete. Nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, Marika Rigante, Silvia Lopopolo e Silvia Ruggieri hanno preso l’iniziativa di raccogliere una buona parte dei rifiuti che scorgono ogni giorni dai loro balconi. “Ovviamente c’è da fare un altro piccolo sforzo”, dichiara Silvia Lopopolo, “però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto, con il sorriso e la voglia di rendere più pulita una bella zona del nostro lungomare che noi residenti abbiamo la fortuna di ammirare”.

Gesti semplici, ma efficaci che contraddistinguono la parte positiva della nostra cittadinanza da cui molti dovrebbero prendere esempio.