Trasporto pubblico regionale: riduzione dei servizi fino al 30% dell’ordinario esercizio

Con decorrenza dal 15 giugno 2020 e sino al 14 luglio 2020, è adottata sull’intero territorio regionale, nei confronti delle imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, la riduzione dei servizi, in misura massima del 30% dell’ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda.

La riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà fare salve le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse che, attraverso la rilevazione quotidiana delle frequentazioni di tutte le corse effettuate, dovranno, laddove necessario e con il personale adeguato, incrementare il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire il distanziamento tra i passeggeri.

Resta l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza.