Torna il campionato, impegni esterni per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco

Primo impegno del 2020 in trasferta per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco che, sabato 11 gennaio, scenderanno in campo per affrontare rispettivamente il Cus Molise e l’Audace Monopoli.

I nerazzurri si recheranno al “PalaUnimol” di Campobasso contro la matricola molisana nella prima gara di ritorno del campionato di calcio a 5 serie A2 girone C con fischio d’inizio alle ore 16.00. Il Cus Molise è una delle sorprese del girone ed ha conquistato, al termine del girone d’andata, il pass per affrontare il primo turno della Coppa Italia. Tuttavia, il sogno competizione tricolore, è terminato al primo step essendo a seguito della sconfitta per 6-5 contro il Real San Giuseppe al termine di una gara dalle mille emozioni. La squadra allenata da Sanginario occupa attualmente il sesto posto in classifica con 22 punti frutto di 7 vittorie,1 pareggio e 5 sconfitte. Delle 49 reti siglate ben 19 portano la firma di Barichello. Nel match d’andata il Cus Molise si impose per 4-2 grazie alla doppietta di Barichello ed i sigilli di Di Stefano e Ferrante. Per i biscegliesi invece, andarono a segno Turek ed Eli Junior.

Mezz’ora prima, all’ “Itc Aldo Moro” di Monopoli toccherà al Futbol Cinco ospite dell’Audace Monopoli. Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà per la compagine allenata da Francesco Tritto che vuole iniziare nel migliore dei modi la nuova annata per riscattarsi dal ko interno contro il Futsal San Ferdinando. La squadra monopolitana è reduce dall’ottimo secondo posto maturato nella Coppa Italia avendo perso la finalissima contro l’Itria e mette nel mirino il terzo successo interno consecutivo. Tra le due squadre vi sono ben 11 lunghezze di distacco. I baresi hanno conquistato sinora 23 punti contro gli 11 dei biscegliesi. 60 i gol messi dall’Audace Monopoli mentre, il Futbol Cinco, è andato a segno in 58 occasioni. I migliori marcatori per il Monopoli sono Giannuzzi e Joca artefici di 10 gol a testa sinora.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco