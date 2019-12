Tonia Spina rassegna dimissioni da Assessore al Comune, “Ruolo in Fratelli d’Italia impone corerenza”

“Avendo ricevuto dai coordinatori provinciali del movimento politico Fratelli D’Italia la nomina di responsabile cittadina, ho ritenuto, nel rispetto dei rapporti di correttezza che da sempre hanno contraddistinto la mia azione politica, di rassegnare le dimissioni da Assessore al Comune di Bisceglie” con queste parole Tonia Spina lascia il suo ruolo di

Assessore alla Cultura del Comune di Bisceglie .

“Tanto per mia coerenza, in considerazione della caratterizzazione costantemente dichiarata civica dall’Amministrazione cittadina. La decisione di condividere il percorso politico intrapreso dall’amico di sempre Raffaele Fitto, a fianco di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia”, dichiara Tonia Spina, “e l’approssimarsi della imminente scadenza elettorale regionale, mi hanno determinato a questo gesto di coerenza politica per potermi al meglio impegnare in una battaglia che vede il centro destra interpretare i bisogni e le speranze di una Regione che confida in un Governo migliore.