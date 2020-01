Todaro rassegna le dimissioni da presidente del C.d.A. del Bisceglie Calcio

Novità in seno all’organigramma societario del Bisceglie Calcio con l’avvocato Vincenzo Todaro che nella tarda mattinata di oggi ha rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio d’Amministrazione del club.

“Negli ultimi mesi, numerosi impegni personali e professionali, mi hanno indotto sovente fuori regione”, esordisce Todaro, “impossibilitato a rivolgere le dovute attenzioni a società e squadra. Per tali ragioni, ho maturato e inteso rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente del C.d.A., conscio di aver profuso tutto me stesso per questi colori e per questa società. Ringrazio l’amico Nicola Canonico per avermi accolto nella famiglia Bisceglie calcio e, ancor più, per la fiducia accordatami in seno ad un incarico di così grande responsabilità e prestigio”.



“Consentitemi, però, di rivolgere un caloroso saluto e sinceri ringraziamenti”, prosegue con la sua nota l’avv. Todato, “a chi ha reso agevole e allo stesso tempo stimolante il mio compito, penso all’amministratore delegato Dott. Carbotti, al segretario Avv. Ingravallo, al Dott. Sasso, al Dott. Cosmai, ai direttori Belviso, Milillo e Camporeale, all’addetto stampa Tommy De Ceglie, ad Andrea di Buduo, allo storico magazziniere Donato Ferrante, ai tecnici che si sono avvicendati, ai componenti dei rispettivi staff tecnici, a tutti i tesserati, ai dirigenti e tecnici del settore giovanile, con tutti loro, spero, ho instaurato un rapporto improntato sulla lealtà e sul confronto costante, tutti loro hanno certamente contribuito ad arricchirmi umanamente e professionalmente”.

“Uno speciale plauso rivolgo ai gruppi della tifoseria organizzata, Ultras Bisceglie e Vecchia Guardia, esempi di civiltà e maturità sportiva. Lascio”, conclude Todaro, “con la consapevolezza che, anche quest’anno, l’A.S. Bisceglie saprà raggiungere l’obiettivo prefissato. In bocca al lupo. Forza Bisceglie”.