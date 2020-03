Titolare azienda biscegliese stipula polizza contro rischi Covid-19 ai suoi 50 dipendenti

“I nostri carciofi, pomodorini, peperoni, zucchine, lampascioni, gli antipasti, i patè, la nostra passata, le confetture, ogni nostro prodotto è il segno tangibile che l’Italia non si ferma di fronte alla tragedia e che con l’impegno di tutti ce la faremo e andrà tutto bene”, queste alcune delle parole che Mauro Mastrototaro, titolare della F.lli Mastrototaro Food srl, ha rivolto in una lettera ai suoi cinquanta dipendenti in questi giorni di emergenza sanitaria nazionale che, però, vedono l’azienda rimanere aperta e operativa rientrando nella filiera agroalimentare.

Mastrototaro ha comunicato ai lavoratori di aver attivato “una polizza assicurativa per ciascuno di Voi a copertura dei rischi legati al Covid 19” e aggiunge “Mi auguro di cuore che non sia necessaria, ma penso possa garantire un po’ di serenità in più“.

“Sono orgoglioso dell’onore di lavorare insieme a Voi, la mia grande famiglia allargata”, conclude Mauro Mastrototaro, “A Voi il grazie di tutto cuore! Insieme,. come sempre, ce la faremo”.

Foto copertina: http://www.mastrototaro.org/