“Ti racconto il mio Natale”, tripudio di emozioni per la recita natalizia della San Giovanni Bosco

Mantenere viva la tradizione e il ricordo delle proprie origini anche nell’era dei social. Questo è il messaggio che le insegnanti della sezione O dell’asilo San Giovanni Bosco hanno indirizzato a tutti i genitori attraverso una originale recita natalizia che ha avuto luogo lo scorso 19 dicembre nell’aula magna del plesso “Angela Di Bari“.

Ideata e diretta dalle due docenti, Violetta Giacomino e Antonella Di Terlizzi, la recita ha visto la viva partecipazione di tutti i bambini coinvolti, che si sono dimostrati perfettamente in grado di recepire (e restituire) l’universale messaggio di pace e amore declinato in un’ottica di mantenimento della propria identità culturale. Il risultato è stato un tripudio di colori, balli e canti – tradizionali e non – che hanno ribadito tanto ai genitori quanto ai bambini come il vero Natale non sia quello “social”, ma quello all’insegna di un calore umano che oggi viene fin troppo spesso ignorato.

Alla rappresentazione, che è stata seguita con grande partecipazione dai genitori degli alunni, hanno partecipato inoltre anche il primo cittadino, Angelantonio Angarano, e il vicesindaco Angelo Consiglio, che in diretta da piazza Vittorio Emanuele hanno risposto alle domande poste dai bambini e fatto gli auguri di buon Natale. Grande la soddisfazione espressa, al termine della recita, dal dirigente scolastico Maura Iannelli.