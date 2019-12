“The magic of Christmas”, concerto di Natale del coro polifonico New Chorus / PROGRAMMA

Dopo il successo della prima data della programmazione del Coro Polifonico “New Chorus”, diretto da Marzia Pedone e con la prof.ssa Luisa Rana al pianoforte, in calendario lo scorso 14 dicembre alla chiesa di san Vincenzo de’ Paoli, ecco le nuove date che vedranno coinvolta la realtà artistico-culturale biscegliese in diversi punti della città.

Giovedì 19 dicembre, alle 18:30, ingresso con invito, “New Chorus” sarà ospite della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” in via Giovanni Bovio n. 53, mentre l’indomani, 20 dicembre, alle 20, ingresso con invito, sarà possibile ascoltare le dolci note del coro polifonico allo Sporting Club in Strada del Carro n. 66.

Altro appuntamento sarà quello di sabato 21 dicembre, alle 20, sul sagrato della Cattedrale di san Pietro.

Lunedì 23 dicembre, ore 20, ingresso libero, sarà la chiesa di san Domenico a ospitare il coro. Il programma termina lunedì 6 gennaio alle 20, ingresso libero, nella sede dell’associazione “Arca dell’Alleanza” – ex Casa della Missione – in via Matteo Renato Imbriani n. 334.