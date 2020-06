Test sierologici sugli operatori ambulanti di Bisceglie: tutti negativi

I test sierologici effettuati sugli operatori ambulanti di Bisceglie sono risultati tutti negativi. Gli operatori ambulanti del mercato settimanale di zona Seminario che hanno deciso di sottoporsi al controlli sono quindi privi di infezione. Si tratta della maggior parte degli aderenti al Consorzio Mercatincittà di Bisceglie, che conta più di 200 iscritti. Nei giorni scorsi la Confcommercio di Bisceglie e il Consorzio Mercatincittà avevano promosso uno screening finalizzato alla ricerca di possibili contagiati e attualmente infetti tra i propri associati mettendo a disposizione dei commercianti ambulanti la possibilità di sottoporsi gratuitamente al test sierologico. L’iniziativa è stata colta con favore dagli operatori che giovedì 28 maggio, nella sede di via Capitano Francesco Gentile, si sono sottoposti al controllo.

“I consumatori potranno avvicinarsi ai banchi dei nostri gestori del commercio ambulante con sicurezza e contando sulla garanzia che si è operato per la salute di tutti. Una dimostrazione di lealtà, di fiducia e di responsabilità che meritano plauso e considerazione. Una volta in più i nostri commercianti hanno documentato con sacrificio di essere dalla parte della gente fino in fondo”, commenta Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat.

“Ringraziamo i commercianti del Consorzio per aver creduto nella bontà della nostra iniziativa sottoponendosi in massa all’esame perché così insieme abbiamo perseguito il nostro obiettivo, ovvero dare vita ad attività che guardano al bene della società e alla salute di noi tutti, a garanzia innanzitutto dei consumatori”, conclude Antonio Abascià, presidente del Consorzio Mercatincittà.