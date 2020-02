Terza stop consecutivo per il Bisceglie, Viterbese corsara al Ventura

Terza sconfitta consecutiva per il Bisceglie Calcio che, al termine di una partita avara di emozioni, cade tra le mura amiche per 0-1 contro la Viterbese, la quale conquista tre punti con il minimo sforzo nel match del turno infrasettimanale, valevole per il ventottesimo turno di Serie C. Decide la sfida il pallonetto di Volpe in avvio di gara.

Piena emergenza in casa Bisceglie con mister Mancini privo di Borghetto, Romani, Zibert, Gatto e capitan Ebagua. Il tecnico nerazzurro nel consueto 3-5-2 schiera Casadei tra i pali, pacchetto difensivo composto da Hristov, Joao Silva e Diallo, centrocampo con Mastrippolito ed il rientrante Karkalis sugli esterni mentre Rafetraniaina, Trovade e Nacci sono i centrali. Coppia d’attacco pressoché obbligata formata da Montero e Longo. Tra gli ospiti, scesi in campo con il 3-4-1-2, solo panchina per il grande ex Toni Markic.

Primo tempo avaro di emozioni e caratterizzato dai numerosi falli delle due squadre che spezzettano notevolmente il gioco. Dopo un’iniziale fase di studio al primo affondo la Viterbese passa in vantaggio. De Giorgi all’11’ vede lo scatto di Volpe alle spalle dei difensori stellati e lo premia con un lancio millimetrico, l’attaccante laziale fa partire un delizioso pallonetto dal limite dell’area che beffa Casadei, mal posizionato nella circostanza. L’immediato svantaggio si ripercuote sul morale dei padroni di casa, incapaci di reagire e di costruire pericoli nella metà campo avversaria. Al di là di alcuni calci piazzati, infatti, il Bisceglie non riesce a scardinare la retroguardia ospite per tutto l’arco del primo tempo, al contempo la Viterbese non punge in fase offensiva preferendo difendere il prezioso vantaggio. L’unico piccolo pericolo per la formazione di Calabro arriva al 44’ quando un lancio innocuo di Diallo dalla linea mediana del campo per poco non sorprende Biggeri, il quale valuta male il tempo dell’intervento, ma per sua fortuna la sfera si perde di poco a lato.

Il Bisceglie rientra dagli spogliatoi con un altro spirito e nei primi minuti della ripresa alza il baricentro. La prima chance del secondo tempo arriva al 50’, Trovade ci prova da buona posizione su calcio di punizione ma la sua conclusione è centrale e non crea grattacapi all’estremo difensore laziale. Meno di centoventi secondi più tardi, invece, i nerazzurri vanno ad un passo dal pareggio con Mastrippolito che coglie una clamorosa traversa girando verso la rete un cross dalla sinistra di Diallo, sulla ribattuta il colpo di testa di Longo, infine, si perde sul fondo. Subito dopo l’occasione sfumata mister Mancini opera le prime due sostituzioni inserendo Turi ed Ungaro in luogo di Longo e Joao Silva ma nella fase centrale della frazione la gara si incanala nuovamente sui binari dei primi quarantacinque minuti. Fioccano, infatti, i falli ed il direttore di gara distribuisce cartellini gialli da ambo le parti, saranno ben nove le ammonizioni al termine della gara. La partita scivola via senza sussulti fino all’ultimo quarto d’ora, la Viterbese, infatti, si riaffaccia dalle parti di Casadei solo al 77’ con un tiro dalla distanza di Bunino facilmente controllato dal numero uno biscegliese. I padroni di casa non riescono a costruire azioni nitide ma nel finale pungono due volte sugli sviluppi di palle inattive, ma prima Hristov e poco dopo Petris non inquadrano di testa lo specchio della porta. I nerazzurri non si arrendono, gettano il cuore oltre l’ostacolo e nei cinque minuti di recupero provano in tutti a riversarsi in avanti alla ricerca del pari, ma la difesa viterbese non concede spazi fino al triplice fischio dell’arbitro, anche se proprio negli ultimi secondi dell’extra-time i padroni di casa reclamano il penalty per l’atterramento di De Giorgi ai danni di Hristov.

La terza sconfitta consecutiva lascia il Bisceglie Calcio a quota 19 punti in classifica sempre al terzultimo posto. Il vantaggio sul Rende resta inalterato in virtù della sconfitta dei calabresi sul campo della Cavese mentre aumenta di una lunghezza il ritardo nei confronti della Sicula Leonzio che nel pomeriggio ha pareggiato per 2-2 contro la Casertana. Il prossimo appuntamento, in programma domenica 1 marzo alle 17.30, vedrà la truppa nerazzurra impegnata sul campo della Ternana. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-VITERBESE 0-1 (p.t. 0-1)

BISCEGLIE: Casadei, Diallo (62’ Armeno), Nacci (81’ Petris), Mastrippolito, Montero, Rafetraniaina (62’ Abonckelet), Longo (52’ Turi), Karkalis, Joao Silva (52’ Ungaro), Hristov, Trovade. A disp: Messina, Camporeale, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri. All: Mancini

VITERBESE: Biggeri, De Giorgi, Antezza (87’ Errico), Baschirotto, Bezziccheri (73’ Bianchi), Volpe (63’ Markic), Urso, Negro, Bunino, Bensaja, Simonelli (63’ Molinaro). A disp: Pini, De Santis, Scalera, Menghi, Corinti, Zanoli, Maraolo, Vitali. All: Calabro

MARCATORI: 11’ Volpe

AMMONITI: 25’ Rafetraniaina (B), 30’ Karkalis (B), 35’ Bezziccherri (V), 46’ Volpe (V), 53’ Diallo (B), 53’ De Giorgi (V), 64’ Negro (V), 64’ Montero (B), 69’ Antezza (V)

ARBITRO: Cosso (Reggio Calabria). ASSISTENTI: Bonomo (Milano), Giorgi (Legnano)

