Tenta scippo, poi si dà alla fuga contromano prima di abbandonare l’auto danneggiata

Un tentativo di scippo andato male, poi la fuga per evitare l’arresto. È quanto accaduto nella serata di oggi, 29 maggio, a Bisceglie.

Il fatto è avvenuto alle ore 19.30 circa, quando un uomo, alla guida di una Fiat 500, percorrendo contromano via Maggiore Calò ha cercato di scippare una donna che camminava nella stessa strada. Il tentativo del malvivente non è andato a buon fine, ma l’atto ha creato allarme in zona. L’uomo alla guida della 500 ha provato ad allontanarsi immediatamente percorrendo contromano anche l’attigua via Imbriani non prima di aver danneggiato alcune auto parcheggiate in via Maggiore Calò.

Avvisata tempestivamente, la Polizia Locale di Bisceglie si è subito messa alla caccia dell’uomo, ritrovando però solo l’auto, danneggiata e abbandonata in prossimità del sotto passaggio che collega via Ruvo con via Isonzo e via Cadorna. L’auto, priva di targa posteriore, secondo le prime indagini risultava rubata a Molfetta ed era stata usata per altri furti effettuati in passato. Nessuna traccia del malvivente alla guida, mentre proseguono le indagini da parte della forze dell’ordine.