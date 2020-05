Tennistavolo: FITeT dichiara chiusi i campionato, Hygge Bisceglie promossa in Serie D1

L’emergenza Coronavirus, come noto, ha interrotto la stagione di tutte le discipline sportive. Non fa eccezione il tennistavolo che attraverso il Consiglio Federale dello scorso 28 aprile ha deciso di dichiarare conclusi tutti i campionati congelando le classifiche alla data del 4 marzo.

La decisione assunta dalla FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo) sorride alla formazione biscegliese Hygge Dolce Quotidiano che ottiene con merito la promozione in Serie D1 non avendo conosciuto sconfitta nel segmento di campionato disputato. I biscegliesi, infatti, al momento dello stop stavano dominando il girone B di Serie D2 con undici vittorie in altrettanti incontri. Nello stesso raggruppamento era impegnata anche un’altra compagine cittadina, Tabaccheria Valente, la quale ha concluso il torneo in sesta posizione.

Buoni piazzamenti anche per le altre due squadre affiliate al TennisTavolo Dolmen militanti nel girone C di Serie D2. Elianto Solar Solutions ha dovuto interrompere la rincorsa verso il secondo posto e si è dovuta accontentare della terza piazza a quota 15 punti mentre Pizzeria La Fontana con 10 punti in classifica ha chiuso il campionato in quinta posizione. (FOTO: pagina ufficiale TennisTavolo Dolmen)