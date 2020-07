Tennis, la biscegliese Federica Cassanelli campionessa regionale Under 11

Momento magico per la tennista biscegliese Federica Cassanelli che si è aggiudicata il titolo regionale Under 11 femminile, disputatosi in quel di Taranto nella giornata di ieri, 29 luglio.

Per il giovanissimo talento in forza allo Sporting Tennis Club 2.0, presieduto da Bartolo Sasso, il titolo regionale completa un periodo caratterizzato dalla vittorie di tre tornei consecutivi. Per la Cassanelli adesso l’opportunità di andare a disputare i campionati italiani di categoria che prenderanno il via il prossimo 30 agosto con il valente supporto del prossimo Maestro Nazionale Kikko Sasso.