Tempo di derby per la Diaz, Cinco di scena a Brindisi

Match dal coefficiente di difficoltà medio alto per le compagini biscegliesi che scenderanno in campo sabato 22 febbraio, tutte alle ore 16.00.

Dopo il successo per 7-1 contro il Free Time L’Aquila la Diaz punta alla continuità di risultati nel derby tutto pugliese contro la Polisportiva Torremaggiore che si disputerà alla Tensostruttura “Dalla Chiesa” della cittadina foggiana e valevole per la diciassettesimo turno del campionato cadetto girone G . Una partita che si prospetta molto insidiosa per i biscegliesi in quanto affronteranno una squadra vogliosa di riscatto dopo i due ko consecutivi maturati contro lo Chaminade e la capolista Futsal Capurso che l’hanno fatta precipitare al penultimo posto in classifica con 11 punti. La Polisportiva Torremaggiore ha siglato sinora 39 gol e ne ha subite 75 che ne fanno la seconda difesa piu’ perforata del girone. All’andata, i foggiani sbancarono il “Paladolmen” per 5-3.

Trasferta al “Pala Da Vinci” di Brindisi, contro la squadra locale, per il Futbol Cinco. I nerazzurri di Tritto vogliono interrompere il digiuno di punti, che dura da quattro giornate, per abbandonare l’ultima posizione in classifica. Di fronte però, un avversario reduce dal ko esterno contro il New Team Putignano e desideroso di proseguire la striscia positiva di risultati interni avendo pareggiato per 3-3 contro il Volare Polignano e sconfitto per 5-3 Azzurri Conversano. La compagine brindisina ha il doppio dei punti rispetto al Futbol Cinco (28-14). Ha segnato sinora 97 gol di cui 26 portano la firma di Andrea Conte. All’andata i biscegliesi si imposero per 5-2 grazie alla doppietta di Mugeo ed ai sigilli di Valente, La Notte e D’Elia.

Chiude il programma il match del “Paladolmen” tra il fanalino di coda Futsal Bisceglie e la seconda forza del girone Real Rogit.

