Teatro, Lella Mastrapasqua: “Orgogliosa dei Piccoli e Giovani Teatranti” / FOTO

Una fine d’anno ricca di soddisfazioni per la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie presieduta da Lella Mastrapasqua. Dopo un anno ricco di riconoscimenti, premi, menzioni, partecipazioni a rassegne in tutta Italia e organizzazione di rassegne teatrali nazionali, i teatranti in erba della scuola di recitazione si sono esibiti, per la rappresentazione di fine anno, al Teatro don Luigi Sturzo lunedì 23 dicembre riscuotendo consensi e applausi scroscianti.

“Sono stanca, ma orgogliosa di ciascuno di loro”, ha affermato al termine delle rappresentazioni dei piccoli e giovani teatranti la presidente, “I miei cuccioli stanno crescendo con l’amore per il teatro. Sono stati perfetti”.

Soddisfazione anche per parenti e amici dei giovani e talentuosi interpreti che hanno assistito alle pièce. Alla Compagnia dei Teatranti, diretta da Enzo Matichecchia, si presenta ora un 2020 che saprà certamente deliziare il pubblico, entusiasmare i teatranti e rendere ancora più fieri Mastrapasqua, Matichecchia e quanti operano per la crescita di una interessante e produttiva realtà artistico-culturale della città.