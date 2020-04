Teatro dei burattini di Alessio Sasso fermo per Covid-19: “Regalo spettacoli su Facebook”

“Per via dell’emergenza sanitaria, non ho, come tantissimi, la possibilità di lavorare e di portare in giro per il Paese il mio Teatro dei burattini. Per di più, ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto alcun contributo e non si sa la minima idea della possibilità di effettuare la tournée estiva”, commenta così Alessio Sasso, giovane biscegliese, ideatore del Teatro nazionale dei burattini che porta il suo nome, il fermo dovuto alla pandemia. Ma Sasso non si perde d’animo e ci racconta che “Sto regalando, sulla pagina Facebook del mio teatro itinerante, momenti di divertimento attraverso dei video-spezzoni di spettacoli del mio repertorio“.

Un regalo che farà sicuramente piacere ai più piccoli e non solo. Il primo dono-spettacolo è stato pubblicato martedì 14 aprile: “Pulcinella e Don Felice in una scampagnata di due disperati”.

“Spero davvero passi il più presto possibile questo brutto periodo affinché si possa tornare nuovamente nelle piazze a portare divertimento e momenti di spensieratezza”, sottolinea commosso Alessio Sasso, “Per ora monto un mini teatro a casa mia e, anche in pigiama, regalo momenti di leggerezza e buonumore a quanti amano quest’arte”.

Questa la pagina Facebook per assistere agli spettacoli del Teatro nazionale dei burattini di Alessio Sasso.