Tante novità e prelibatezze da gustare al Roof Garden di Hygge / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – L’estate da Hygge è cominciata con tante gustose novità, pronte a soddisfare i palati dei suoi clienti nella splendida cornice del Roof Garden.

Dal 16 giugno sono partiti i nuovi orari; l’apertura al mattino è confermata alle ore 7.15, mentre alla sera chiusura prevista alle ore 23.00 dal martedì al venerdì. Il sabato l’apertura di Hygge è prevista sino all’1.30; la domenica invece sino alle 24.00.

Tante le novità che presenta per la nuova stagione il team di Hygge capitanato da Francesco Dell’Olio, Federica Festa e Mario de Noja. Quella nuova di zecca è rappresentata dai pancake salati, prelibatezze come il “Viborg pancake” con crema bufalina, capocollo, stracciatella affumicata, pomodorini, pesche e menta. Ma le proposte da Hygge continuano con tapas, poke, aperitivi, apericena, sandwich, e fritture varie che completano il ventaglio di prodotti per gli amanti del salato, che amano variare e sperimentare tutto ciò che presenta il vasto menù. Le specialità salate sono pronte a soddisfare anche i gusti dei vegetariani, vegani o di chi richiede prodotti senza lattosio.



State tranquilli, Hygge pensa anche ai più golosi, e di prodotti nuovi e da leccarsi i baffi ce ne sono in grande quantità. A partire dal favoloso milkshake, un condensato di bontà, nei suoi vari gusti, che mette di buon umore alla sola vista. Tante anche le novità estive come: i bubbe waffle (con gelato alla vaniglia), i pancake ed i brownie al gelato, pronti a soddisfare tutti i gusti, anche quelli dei più fantasiosi. “Il nostro obiettivo è quello di rinnovarci per non annoiare i nostri clienti – dichiara Francesco Dell’Olio. Cambiare e sperimentare fa parte del nostro DNA, ci piace sorprendere chi ripone fiducia in noi e non vogliamo deluderli. La pandemia è stato un momento per studiare, approfondire e soprattutto per concentrarci sull’innovazione dei nostri prodotti e adesso – continua Dell’Olio – ripartiamo di slancio, sempre nel massimo rispetto delle disposizioni emanate dal governo e delle direttive dell’amministrazione comunale. Il Roof Garden con la sua cucina indipendente è un gioiello da conoscere e frequentare, gustando i nostri prodotti, realizzati in maniera artigianale con materie prime di altissima qualità, frutto dello splendido territorio in cui viviamo, e a breve – conclude Francesco Dell’Olio – vi preannunciamo che ci saranno ulteriori novità“.



Il Roof Garden, da Hygge, è pronto anche ad accogliere i suoi clienti per colazioni, feste, compleanni, ricorrenze o semplicemente per trascorrere una serata in un posto speciale. La prenotazione non è obbligatoria, ma è preferibile farla soprattutto negli orari serali.

“Hygge – Dolce Quotidiano” è in via Abate Bruni 128, a Bisceglie. Per info e prenotazioni chiama allo: 0803031906, oppure visita la pagina Facebook: HYGGE_Dolce Quotidiano o quella Instagram.