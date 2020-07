Successo per l’evento “Insieme per Donato” con l’Orchestra Biagio Abbate

Grande successo per l’evento tenutosi ieri sera, 28 luglio, organizzato dal movimento giovanile Bisceglie Illuminata, che ha visto l’Orchestra giovanile “Biagio Abbate” della provincia BAT esibirsi in Largo Fiamme Gialle.

La serata, il cui motto era “Insieme per Donato“, è stata resa possibile anche dall’associazione “Come una volta”, Confcommercio e ludoteca Minnie Club, oltre che dal Comune di Bisceglie, Bar Duemila e pizzeria La Gioconda. Nel corso della serata di beneficenza, sono stati venduti biglietti della lotteria, la cui estrazione avverrà il 25 agosto, per sostenere la causa di Donato Ventura, biscegliese affetto da distrofia muscolare di Duchenne, e permettere l’acquisto di un’auto idonea alle sue esigenze.

Presentata da Gaia Pellegrini, la serata ha avuto inizio sulle note del brano “Sogno”, di Andrea Bocelli. L’orchestra, diretta da Paolo Lopolito e accompagnata dalla voce del tenore Sokol Gjergji, ha eseguito brani celebri del repertorio classico nazionale, e non solo, come Gabriel’s Oboe, del Maestro Morricone, in omaggio allo stesso artista, “The final Countdown” e ancora famosi brani napoletani, tra cui “O sole mio”, “Torna a Surriento” e “Funiculì Funiculà”.