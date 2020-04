Successo per la “Colomba Solidale” delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi

Successo per l’iniziatica “Colomba Solidale”, progetto dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi in collaborazione con Pro Loco Bisceglie e Unpli Puglia.

Il risultato della raccolta fondi è stato di 800 euro. “Siamo rimasti increduli nell’aver raccolto una tale somma a causa della situazione abbastanza delicata che attanaglia il nostro settore”, spiega Il Presidente Mauro La Notte, “il nostro è stato frutto di una seria sinergia di squadra e forza di volontà nel combattere una guerra che ci vede protagonisti. Combattendola stando a casa prima e scendendo nei laboratori per una nobile causa, poi, sempre nella massima tutela e professionalità”.

“Un Grazie speciale lo dedichiamo a tutti coloro che hanno creduto in noi, non solo nella bontà artigianale della Colomba Solidale, ma in chi, come la signora Ketty, ha aggiunto un piccolo dono oltre il costo simbolico del dolce, il contributo di NoLogo per aver curato la grafica, i punti di ritiro per la disponibilità e soprattutto l’Unpli Puglia per aver riposto in noi la loro fiducia, consapevoli del buon cuore che insieme avremmo alimentato la campagna per sostenere la sanità con l’acquisto di ventilatori polmonari”, aggiunge il vice presidente Pasquale Dell’Olio.

“Desidero esprimere sincera, affettuosa e d enorme gratitudine all’Associazione delle Pasticcerie Storiche di Bisceglie, al suo presidente Salerno, a ogni singolo pasticcere per la nobilissima iniziativa solidale”, esprime così la sua emozione il presidente delle Pro Loco pugliesi Rocco Lauciello in seguito alla donazione da parte dei pasticceri biscegliesi associati, “Grazie anche alla Pro Loco Unpli di Bisceglie e al presidente Vincenzo De Feudis per aver sostenuto l’iniziativa solidale. E’ simbolo di condivisione, umanità, sensibilità. E’ l’immagine della Puglia che si stringe e si adopera per risollevarsi”.

“Oltre alla raccolta fondi a sostenere il già avviato progetto con la Pro Loco Bisceglie, sono state donate più di 20 colombe alla Caritas. Insomma, se non è il sospiro, sono le qualità insite in ognuno dei componenti dell’associazione che anche in questo caso vuole valorizzare la città ed aiutarla a crescere, in questo caso a ripartire. A testa alta insieme possiamo fare grandi cose”.