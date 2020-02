Successo per il sospiro di Bisceglie al Fico Eataly World di Bologna

Il sospiro di Bisceglie ha conquistato la platea del Fico Eataly World di Bologna, il gotha dell’enogastronomia e dell’agroalimentare made in Italy. Il grande parco che racchiude l’eccellenza italiana nel settore del food, lo scorso weekend ha ospitato nella sua arena-teatro principale l’evento: “Gli Ambasciatori del Territorio – La Puglia” nel quale grande protagonista è stata una delegazione dei maestri pasticcieri dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, rappresentata dai pasticceri: Marco Sciascia, Francesco Monopoli e Davide Pantaleo Pinuccio.

Due giorni intensi per lo staff biscegliese, tra show cooking, degustazioni, laboratori incentrati sul dolce tipico di Bisceglie e sulle delizie della pasticceria locale e pugliese, insieme all’esperta in management dell’alimentazione Rosangela Galantino. In vetrina c’è stato anche il territorio, con le sue peculiarità storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche esposte dalla guida turistica Irene Frisari con il supporto di materiale audiovisivo promozionale della città. Il folto pubblico che ha gremito l’arena del Fico Eataly World, oltre a gustare le bontà della pasticceria tipica, espressione e identità di un territorio, ha così potuto viaggiare idealmente tra il Dolmen e la torre normanna, tra la festa patronale e gli eventi enogastronomici e culturali che caratterizzano Bisceglie.

“È stato un grande successo”, ha dichiarato Sergio Salerno, referente dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. “Grazie a Fico e allo staff. Rappresentare una città intera è sempre una grande responsabilità, figuriamoci una regione intera. Siamo orgogliosi di aver portato sul palcoscenico più importante del miglior cibo italiano nel mondo il nostro dolce tipico, il sospiro, insieme alle delizie biscegliesi e regionali. E siamo fieri di aver raccontato con passione il nostro territorio facendolo conoscere ai tantissimi visitatori di Fico, invitandoli nella nostra città. Lo abbiamo fatto condividendo un obiettivo con una squadra coesa e guidata innanzitutto dalla passione, affiancata e supportata da Confartigianato Bisceglie, attenta alle esigenze degli artigiani ed imprese che puntano all’eccellenza. Un grande successo conseguito grazie al lavoro dei maestri pasticcieri biscegliesi dell’Associazione (Acqufredda di Emanuele Tatulli e Michele Papagni, Caffetteria San Pietro di Pasquale Dell’Olio, Crema e Caffè di Giuseppe Acquaviva e Gino Boccasile, Dolce Caffetteria di Pietro di Benedetto, Ghiottonerie di Elisabetta Povia & co, Il Cibo degli Dei di Nico De Chirico, Il Forno delle Meraviglie di Marco Sciascia e Francesco Monopoli, Moonflower di Andrea Napoletano & co, Pasticceria Trani di Mauro La Notte”.