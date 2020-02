Successo in Coppa Italia per le ragazze del Bees Rugby

Settima tappa di Coppa Italia proficua per le ragazze del Bees Rugby Bisceglie, vittoriose domenica 2 febbraio al “Comunale” di Capurso nell’appuntamento della competizione tricolore al cospetto di Bears Capurso, Granata di Gioia del Colle, Salento e Bitonto Rugby.

Nella gara inaugurale le biscegliesi hanno superato per 22-5 le sfidanti bitontine, lottando sino all’ultimo nella seconda gara contro Granata Goia del Colle, cedendo per 19-10.

Nella terza sfida le ragazze del Bees Rugby hanno incamerato la vittoria a tavolino (20-0) contro la compagine del Salento Rugby, per mancato numero minimo di atlete.

La quarta ed ultima gara, quindi, ha contrapposto Bears Capurso e Bees, in una sfida decisiva per le sorti della tappa. Ne nasce una contesa tirata che ha visto le biscegliesi in vantaggio di due mete, siglate da Muggeo e Giangregorio, con la risposta in chiusura di primo tempo delle padrone di casa per il 14-7 parziale.

Nella ripresa le biscegliesi hanno contrattacato la meta inziale delle baresi, con le mete di Rigante e Sahbani, per il definitivo 26-14.

Grazie al successo nella tappa di Capurso, il Bees Rugby mantiene la vetta della classifica generale. Il prossimo appuntamento della competizione è previsto per domenica 16 febbraio a Giovinazzo, domicilio del Bitonto Rugby.