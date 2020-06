Studentessa biscegliese realizza sospiro in cera per la discussione della tesi

Il sospiro di Bisceglie argomento di una tesi di Laurea. È quanto accaduto nelle scorse settimane con la biscegliese Valeria Cursano che ha discusso la tesi dal titolo: “Sospiro Biscegliese, Storia di una tradizione – La ceramica nell’arte”.

Le tesi è stato il passo finale del percorso di studi all’Accademia di Belle Arti di Bari da parte della giovane studentessa biscegliese che ha creato una rappresentazione artistica del sospiro in cera. “Sono belle notizie” dichiara in una nota l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, “un’altra risorsa preziosa a testimoniare quanto d’importante è stato fatto e si sta facendo per la valorizzazione turistica e culturale della nostra terra. Ad oggi salgono a 4 i giovani i talentuosi biscegliesi che, per spirito di appartenenza e dedizione”, conclude la nota delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi, “hanno voluto consolidare i propri studi pensando a quello che i tesori della nostra Bisceglie offrono”.