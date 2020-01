“Strong man d’altri tempi”, il biscegliese Mauro Mastrapasqua a Italia’s got talent / VIDEO

“Questo è un video motivazionale per tutti quelli che dopo le feste non si sono ancora iscritti in palestra. Siate sinceri, quanti ‘domani vado’ ci sono tra noi?”, questa la domanda con cui sulla pagina ufficiale del programma “Italia’s got talent” ci interrogano dopo la performance, andata in onda ieri, 29 gennaio, del 75enne biscegliese Mauro Mastrapasqua del quale Bisceglie24 aveva già parlato nel dicembre 2018.

Dieci flessioni di squat sollevando circa 150 chili. Ma non con i pesi, ma con un bilanciere cui sono saldamente tenute due donne, Carmela e Marta, nipoti di Mauro Mastrapasqua.

Performance riuscitissima e giudici stupefatti: i quattro giudici hanno apprezzato e mandato avanti nelle gara Mauro, appassionato di sfide agonistiche nel campo della pesistica. Tre sì (di Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano)e un solo no è arrivato da Joe Bastianich non convinto che la forza sia talento.

Ma quel che conta è il risultato. Rivedremo il nostro concittadino nella prossima fase della decima edizione del programma in onda ogni mercoledì sera su TV8.

Clicca qui per rivedere l’esibizione di Mauro Mastrapasqua.